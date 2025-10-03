Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 09:28

Цветок на века: посадил в октябре, и он десятилетиями украшает сад пышными соцветиями

Волжанка двудомная (Aruncus dioicus) — цветок на века. Посадил в октябре, и он будет десятилетиями украшать сад своими пышными соцветиями-метелками.

С июня по июль растение покрывается кремово-белыми метельчатыми соцветиями длиной до 50 см, которые источают нежный медовый аромат. Этот многолетник абсолютно зимостоек, не требует укрытия, устойчив к болезням и может расти на одном месте 15–20 лет без деления.

Для посадки выберите тенистое или полутенистое место с влажной плодородной почвой. Подготовьте просторную посадочную яму 50×50 см, добавьте перегной, компост и 50 г комплексного минерального удобрения. Корневище с почками роста разместите так, чтобы точки возобновления находились на 5–7 см ниже уровня почвы. После посадки обильно полейте и замульчируйте корой или торфом.

Волжанка, посаженная осенью, весной тронется в рост и уже на второй-третий год образует мощный куст высотой до 2 метров с ажурной листвой.

Ранее стало известно, как вырастить пышный ковер шелковых соцветий из семян: цветок для подзимней посадки.

Дарья Иванова
Д. Иванова
