Киев предложил Вашингтону схему по разделу прибыли с продажи топлива

Украина предложила США делить пополам прибыль с продажи топлива Европе

Украинская сторона предлагает Соединенным Штатам продавать ее энергетические ресурсы странам Европы в рамках ресурсной сделки, сообщает газета New York Post со ссылкой на министра энергетики Украины Светлану Гринчук. В Киеве считают, что при такой схеме прибыль следует делить пополам.

Трубопроводы [Украины] могут помочь транспортировать топливо, которое будет добыто <...> посредством сделки по минеральным ресурсам между США и Украиной или доставлено из США, — говорится в материале.

Источники газеты узнали, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на Генассамблее ООН предложил постпреду США Майку Уолтцу вытеснить Россию с рынка. При этом пока неизвестно, заинтересован ли Вашингтон в такой схеме использования украинской инфраструктуры.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что государство продолжит закупать российские энергоносители. По его словам, Будапешт вынужден это делать из-за особенностей географического положения.

