02 октября 2025 в 11:02

Орбан сделал важное заявление по поводу российских энергоносителей

Орбан заявил, что Венгрия не откажется от российских энергоносителей

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Венгрия продолжит покупать российские энергоносители, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, которые приводит ТАСС, страна вынуждена это делать из-за особенностей географического положения.

Я не могу поменять географию. Мы — государство без выхода к морю, у нас есть только трубопроводы, поэтому мы вынуждены покупать [энергоресурсы] у России, — заявил политик.

Ранее Орбан заявил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии критическое значение. Он отметил, что альтернатив российскому топливу у республики нет. По его словам, дополнительный трубопровод из Хорватии не может полностью удовлетворить потребности страны.

До этого премьер-министр Венгрии предупредил о риске Третьей мировой войны, заявив, что она может начаться в любой момент. По его словам, достаточно одной ошибки со стороны какой-нибудь державы, чтобы ситуация вышла из-под контроля.

Также Орбан обвинил Брюссель в стремлении втянуть Европу в войну. Он раскритиковал инициативы ЕС по Украине и назвал их откровенно провоенными. Орбан заявил, что предложения о передаче Киеву фондов Евросоюза, ускорении вступления страны в ЕС и финансировании поставок оружия ведут к прямой эскалации конфликта.

