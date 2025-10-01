Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 14:28

Орбан оценил значение российской нефти для экономики Венгрии

Орбан: у Венгрии нет альтернатив поставкам российской нефти по «Дружбе»

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии критическое значение, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, альтернатив российскому топливу у Венгрии нет, сообщает ТАСС.

Во-первых, никто не просил меня сделать это. Венгрия — суверенная страна, мы сами принимаем решения в отношении [поставщиков] энергии. Во-вторых, у нас нет других вариантов. Есть дополнительный трубопровод из Хорватии, который не имеет такого значения, как нефтепровод из России, который играет главную роль. У нас нет выхода к морю. Мы не можем поменять свое местоположение, — заявил Орбан.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы помешать поставкам российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Такие меры не потребуют согласия от всех членов объединения. Брюсселю будет достаточно поддержки большинства.

До этого западные СМИ писали, что созданный Россией огромный «теневой флот» нивелирует последствия санкций, что может иметь долгосрочные последствия для мировой экономики. По словам журналистов, суда «теневого флота» перевозят нефть из РФ, а в случае подпадания под ограничения просто регистрируются под другим флагом и меняют название.

