Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 10:30

Неоплаченная парковка во Владивостоке: размер штрафа и обжалование

Неоплаченная парковка во Владивостоке: размер штрафа и обжалование Неоплаченная парковка во Владивостоке: размер штрафа и обжалование

Штраф за парковку во Владивостоке — это неприятность, с которой может столкнуться любой водитель. Разберемся, за что его выписывают, как можно исправить ситуацию и что будет, если проигнорировать предписание. Знание правил поможет защитить ваши права и кошелек.

За что выписывают штрафы на платных парковках

Основная причина — неоплата стоянки в установленное время. Платные парковки работают в будние дни с 08:00 до 19:00. Вам предоставляется 15 минут с момента остановки, чтобы оплатить парковку авансом за все планируемое время. Контроль осуществляют специальные автомобили-паркрайты, которые курсируют по зонам каждые 15 минут и фиксируют номера машин. Если ваш автомобиль будет зафиксирован с неоплаченной парковкой дважды, информация передается в администрацию города для составления протокола. Размер штрафа для физических лиц составляет от 1500 до 3000 рублей.

Парковка во Владивостоке, льготы: как получить и кому положены Парковка во Владивостоке, льготы: как получить и кому положены Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Как оспорить штраф: куда обращаться

Если вы уверены, что штраф за парковку во Владивостоке выписан необоснованно, у вас есть 10 дней с момента получения постановления, чтобы его обжаловать.

  • Подготовьте жалобу. Напишите заявление в свободной форме, четко изложите в нем суть претензий. Укажите, почему считаете штраф незаконным, и подкрепите это доказательствами. Ими могут быть фотографии (например, занесенной снегом разметки или отсутствующего знака), свидетельские показания или записи с видеорегистратора.

  • Подайте жалобу в нужную инстанцию. Штрафы за неоплату парковки во Владивостоке выносит административная комиссия того района, где было зафиксировано нарушение. Узнать, какая именно комиссия рассматривала ваше дело, можно по уникальному идентификационному номеру (УИН) в постановлении.

  • Обратитесь в суд. Если жалоба в административную комиссию не дала результата, вы вправе обратиться в районный суд. На это отводится до 60 дней.

Что грозит злостным нарушителям и за неуплату штрафов

Игнорирование предписаний может привести к серьезным последствиям. Если вы просто не оплатите парковку, рискуете получить повторный штраф в увеличенном размере. Если же вы получили и проигнорировали постановление, будьте готовы к удвоенной сумме. При неуплате первоначального штрафа в установленные 60 дней налагается новый штраф — в двукратном размере от неуплаченной суммы. В дальнейшем дело может быть передано судебным приставам для принудительного взыскания.

Штраф за парковку во Владивостоке: как оплатить и можно ли обжаловать Штраф за парковку во Владивостоке: как оплатить и можно ли обжаловать Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельно стоит отметить, что попытки скрыть государственный номерной знак (бумагой, маской и т. п.) являются отдельным правонарушением и караются штрафом в размере 5000 рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.

Таким образом, штраф за парковку во Владивостоке — это серьезно, но не приговор. Внимательно изучайте постановления, своевременно оплачивайте стоянку и знайте свои права на обжалование. Это поможет вам сохранить деньги и нервы.

Ранее мы рассказывали, как гостям и жителям столицы Урала оплатить парковку в центре города.

штрафы
парковки
советы
оплата
машины
авто
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный тренер считает, что «Спартак» способен на чудо в дерби с ЦСКА
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 3 октября
Двоюродный брат вице-президента США раскритиковал подход США к СВО
Орбан раскрыл, чем для ЕС обернется отправка солдат на Украину
В Европе отпустили «санкционный» танкер Boracay
«И поехали»: автолюбителей предупредили о важном нюансе перед зимой
Число привлеченных к ответственности наемников ВСУ перевалило за тысячу
В еще одном российском аэропорту ввели временные ограничения
В России определили победителя конкурса «Учитель года»
Устроившего кровавую поножовщину в центре Москвы задержали
Раскрыт план военного вторжения США в Венесуэлу
Додик назвал Путина архитектором многополярного мира
Российская армия укрепила позиции в Запорожской области
Литературовед рассказала, сколько стихов Есенина остаются неизвестными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 октября: где сбои в России
Актрису-иноагента теперь будут разыскивать на международном уровне
Жители дома в Екатеринбурге остались без чистой воды из-за ремонта
«Она еще тепленькая»: некрофила-фрезеровщика поймали спустя 30 лет
Автоэксперт назвал неочевидный плюс раннего выезда на работу
«Одноклассники» запустят проект «Сохраним наш мир» ко Дню защиты животных
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.