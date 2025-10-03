Неоплаченная парковка во Владивостоке: размер штрафа и обжалование

Штраф за парковку во Владивостоке — это неприятность, с которой может столкнуться любой водитель. Разберемся, за что его выписывают, как можно исправить ситуацию и что будет, если проигнорировать предписание. Знание правил поможет защитить ваши права и кошелек.

За что выписывают штрафы на платных парковках

Основная причина — неоплата стоянки в установленное время. Платные парковки работают в будние дни с 08:00 до 19:00. Вам предоставляется 15 минут с момента остановки, чтобы оплатить парковку авансом за все планируемое время. Контроль осуществляют специальные автомобили-паркрайты, которые курсируют по зонам каждые 15 минут и фиксируют номера машин. Если ваш автомобиль будет зафиксирован с неоплаченной парковкой дважды, информация передается в администрацию города для составления протокола. Размер штрафа для физических лиц составляет от 1500 до 3000 рублей.

Парковка во Владивостоке, льготы: как получить и кому положены Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Как оспорить штраф: куда обращаться

Если вы уверены, что штраф за парковку во Владивостоке выписан необоснованно, у вас есть 10 дней с момента получения постановления, чтобы его обжаловать.

Подготовьте жалобу. Напишите заявление в свободной форме, четко изложите в нем суть претензий. Укажите, почему считаете штраф незаконным, и подкрепите это доказательствами. Ими могут быть фотографии (например, занесенной снегом разметки или отсутствующего знака), свидетельские показания или записи с видеорегистратора.

Подайте жалобу в нужную инстанцию. Штрафы за неоплату парковки во Владивостоке выносит административная комиссия того района, где было зафиксировано нарушение. Узнать, какая именно комиссия рассматривала ваше дело, можно по уникальному идентификационному номеру (УИН) в постановлении.

Обратитесь в суд. Если жалоба в административную комиссию не дала результата, вы вправе обратиться в районный суд. На это отводится до 60 дней.

Что грозит злостным нарушителям и за неуплату штрафов

Игнорирование предписаний может привести к серьезным последствиям. Если вы просто не оплатите парковку, рискуете получить повторный штраф в увеличенном размере. Если же вы получили и проигнорировали постановление, будьте готовы к удвоенной сумме. При неуплате первоначального штрафа в установленные 60 дней налагается новый штраф — в двукратном размере от неуплаченной суммы. В дальнейшем дело может быть передано судебным приставам для принудительного взыскания.

Штраф за парковку во Владивостоке: как оплатить и можно ли обжаловать Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдельно стоит отметить, что попытки скрыть государственный номерной знак (бумагой, маской и т. п.) являются отдельным правонарушением и караются штрафом в размере 5000 рублей или лишением прав на срок от одного до трех месяцев.

Таким образом, штраф за парковку во Владивостоке — это серьезно, но не приговор. Внимательно изучайте постановления, своевременно оплачивайте стоянку и знайте свои права на обжалование. Это поможет вам сохранить деньги и нервы.

