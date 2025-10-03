Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:55

Всероссийский конкурс «Мастер года» объявил 10 призеров

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В Курске в рамках Всероссийского конкурса «Мастер года — 2025» объявили 10 призеров. Его провели среди педагогов среднего профессионального образования. Всего в финале состязались 89 специалистов из всех субъектов России.

Призерами стали Алексей Попов из Волго-Каспийского морского рыбопромышленного колледжа, Наталья Туфлинская из Благовещенского политехнического колледжа, а также Валерия Купава из Сергиево-Посадского колледжа. В десятку лучших вошли Дмитрий Пантелеев из Братского индустриально-металлургического техникума и Евгений Кудюров из Колледжа информационных технологий.

Кроме того, в этом списке отметились Александра Гербсоммер из Омского промышленно-экономического колледжа, Николай Сатов из Перевозского строительного колледжа и Юлия Редькина из Березниковского политехнического техникума. Михаил Иванов из Ямальского многопрофильного колледжа и Наталья Павлова из Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса также вошли в число призеров.

Ранее сообщалось, что преподаватель из Белгородской области Дмитрий Баланчуков стал победителем конкурса «Учитель года — 2025». Баланчуков обучает китайскому и английскому языкам.

