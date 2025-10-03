В России определили победителя конкурса «Учитель года» Учителем года стал педагог китайского языка Баланчуков из Белгородской области

Преподаватель из Белгородской области Дмитрий Баланчуков стал победителем конкурса «Учитель года — 2025», заявил на церемонии награждения послов Форума классных руководителей и объявления лауреатов профессиональных конкурсов министр просвещения России Сергей Кравцов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Баланчуков обучает китайскому и английскому языкам.

Ранее глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложила начать выплачивать подъемные учителям, которые только начинают свою карьеру. Она обратилась с инициативой к Кравцову. Депутат пояснила, что эти меры поддержки необходимо закрепить на федеральном уровне.

До этого Кравцов заявил, что Министерство просвещения планирует продлить эксперимент со сдачей двух предметов на ОГЭ до 2029 года. Упрощенная схема действует до 31 декабря 2025 года.