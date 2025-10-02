Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 11:34

В России молодым педагогам предложили выплатить 450 тыс. рублей

Депутат Лантратова предложила ввести подъемные для привлечения учителей

Учителям в России, которые только начинают свою карьеру, необходимо начать выплачивать «подъемные», предложила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. В письме министру просвещения Сергею Кравцову, которое есть в распоряжении NEWS.ru, депутат пояснила, что эти меры поддержки необходимо закрепить на федеральном уровне. Автор инициативы считает, что выплаты помогут в борьбе с нехваткой кадров.

Сейчас большинство учителей — люди предпенсионного и пенсионного возраста, а доля педагогов до 30 лет составляет менее 12% от общего числа. К 2029 году, по прогнозам, их станет всего 6%. Половина молодых учителей уходит из школ в первые пять лет работы из-за низких зарплат и отсутствия поддержки, — отметила парламентарий.

По ее словам, чтобы привлечь и удержать молодых специалистов, предлагается выплачивать 100 тысяч рублей в первый год работы, 150 тысяч — во второй и 200 тысяч — в третий. На помощь могут рассчитывать педагоги, которые впервые получили высшее или среднее профессиональное образование, устроились в школу в течение года и подписали контракт как минимум на три года. Если учитель уволится раньше, ему придется вернуть неотработанную часть выплаты. Еще одно важное условие — это возраст до 35 лет.

Ранее стало известно, что с 1 октября в России будут увеличены оклады сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также военнослужащих по призыву и контракту. Первоначально кабмин собирался ограничиться индексацией в 4,5%, но затем было принято решение остановиться на 7,6%.

