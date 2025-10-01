В России с 1 октября вырастут оклады некоторых категорий граждан Правительство РФ с 1 октября повысило оклады военнослужащих, силовиков и судей

Размеры окладов сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, а также военных, проходящих службу по призыву и контракту, с 1 октября повышаются, сказано в постановлении правительства России. Они индексируются в 1,076 раза, или на 7,6%.

В апреле российский кабмин планировал увеличить денежное довольствие на 4,5%. Однако позже было решено повысить оклады на 7,6%.

Увеличение выплат коснется также пожарных, сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенников и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

С 1 октября указом президента РФ Владимира Путина на 7,6% повышены денежные вознаграждения генерального прокурора России, оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, мировых судей и председателя Следственного комитета РФ.

Ранее в Минтруде сообщили, что с 2026 года в России увеличатся максимальные размеры страховых пособий. Выплаты по беременности и родам составят до 955,8 тысячи рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности превысит 207 тысяч рублей ежемесячно.