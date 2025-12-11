«Мисс Финляндия» лишилась титула из-за скандального снимка

Победительница конкурса «Мисс Финляндия — 2025» Сара Джафче лишилась короны после публикации в соцсетях фотографии, которую посчитали расисткой, сообщили организаторы конкурса в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На снимке девушка изображена с растянутыми веками, имитирующими азиатский разрез глаз. Подпись под фото гласила: «ем с китайцем»

Мисс Финляндия» Сара Джафче лишилась своего титула сегодня, — сказано в публикации.

Джафче принесла публичные извинения, однако организаторы конкурса приняли решение о лишении ее титула. Таким образом девушка носила титул всего несколько месяцев.

Ранее королева красоты из Таиланда, 27-летняя Суфани Нойнонтонг, лишилась титула через день после победы на конкурсе из-за найденных эротических видео с ее участием. Она заявила, что съемками в подобных видео она зарабатывала деньги на лечение матери, которая была прикована к постели и позже умерла.

До этого эротические видео и фото с участием прокурора Новобоварской окружной прокуратуры Харькова появились на платформе OnlyFans. В ведомстве заявили, что конфиденциальную информацию слил бывший возлюбленный женщины с целью мести.