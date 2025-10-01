Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:04

Юрист раскрыл подробности ужесточения правил о лишении прав

Юрист Хаминский: новый закон позволит автоматически изъять права по медпоказанию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, предоставляющий ГИБДД новые полномочия по автоматическому аннулированию водительских прав по медицинским показаниям, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в беседе с Lenta.ru. По его словам, основанием для лишения удостоверения станут серьезные психические расстройства, нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата.

По новому закону, если <…> выявляются признаки медицинского противопоказания к вождению, водитель будет направлен на внеочередное обследование. <…> Если на таком обследовании заболевание подтвердится, данные об этом заносятся в базу Минздрава, а сведения автоматически передаются в ГИБДД, которая и аннулирует права, — рассказал Хаминский.

Юрист также отметил, что неявка на это дополнительное медицинское освидетельствование также приведет к аннулированию водительского удостоверения. При этом в общей базе данных будет фиксироваться только сам факт наличия медицинских противопоказаний, без указания конкретного диагноза пациента.

До этого выявление подобных нарушений было возможным в основном только при плановой замене прав, которая происходит раз в 10 лет. Новый закон также предполагает полную цифровизацию медицинских справок и их интеграцию с единой базой Минздрава для автоматической передачи сведений в ГИБДД.

Ранее адвокат и автоэксперт Леонид Ольшанский отмечал, что автоматическое аннулирование водительских прав из-за наличия серьезных заболеваний может привести к коррупции. Он отметил, что в таком случае возрастает риск подкупа врачей для коррекции своего диагноза. Помимо этого, есть еще одна проблема автоматического аннулирования прав — отсутствие судебного решения.

