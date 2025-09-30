Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 16:01

Автоэксперт предупредил, чем грозит аннулирование прав из-за заболеваний

Автоэксперт Ольшанский: аннулирование прав из-за болезней чревато коррупцией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоматическое аннулирование водительских прав из-за наличия серьезных заболеваний может привести к коррупции, заявил «Радио 1» адвокат и автоэксперт Леонид Ольшанский. Он отметил, что в таком случае возрастает риск подкупа врачей.

Мера может привести к тому, что некоторые люди станут предлагать медикам деньги для коррекции своего диагноза, пояснил Ольшанский. Помимо этого, есть еще одна проблема автоматического аннулирования прав — отсутствие судебного решения.

Суд изучает все обстоятельства дела, предоставляя гражданину право личного присутствия и изложения своей позиции, отметил адвокат. Например, судья может принять во внимание, если человек прошел полную реабилитацию после перенесенного инфаркта. Тем временем автоматическое лишение прав не дает человеку возможности защитить свои интересы.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов заявил, что водительские права в РФ будут своевременно аннулироваться при выявлении у их владельцев опасных заболеваний. По его словам, состояние автомобилиста будут отслеживать в режиме мониторинга, в реальном времени.

