28 сентября 2025 в 04:10

В Госдуме рассказали, какой категории россиян аннулируют права в 2027 году

Леонов: в 2027 году водительские права начнут отзывать по медпоказаниям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водительские права в РФ будут своевременно аннулироваться при выявлении у их владельцев опасных заболеваний, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). По его словам, состояние автомобилиста будут отслеживать в режиме мониторинга, в реальном времени.

Медицинские базы данных сейчас совмещаются с базами данных МВД, мы определенные законодательные решения приняли по этому поводу. Как только есть сигнал о том, что человеку права противопоказаны, не положены, этот сигнал идет в МВД, — пояснил он.

При этом Леонов добавил, что в этом уведомлении не прописывается конкретный диагноз, лишь указано, что есть особые медицинские показания. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Ранее автомобильный юрист Дмитрий Славнов заявил, что за нечитаемые номера водитель может быть лишен прав. Он уточнил, что это касается тех автолюбителей, которые пытаются намеренно скрыть госномер.

Также с 1 ноября 2025 года в России в полном объеме начнет работать проверка полиса ОСАГО по камерам. Как рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, сейчас без таких полисов ездят порядка 7–10% автовладельцев.

