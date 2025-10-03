Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 11:53

Кишечная инфекция «скосила» десятки российских детей

У 27 школьников в Карелии была выявлена острая кишечная инфекция

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В карельской школе, расположенной в поселке Новая Вилга, зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди учащихся младших классов, сообщает Минздрав региона. Заболевание выявлено у 27 учащихся.

В Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы №3. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция, — сказано в сообщении.

Один из пострадавших детей был доставлен в республиканскую инфекционную больницу, где его состояние оценили как близкое к удовлетворительному. Остальные заболевшие ученики получают амбулаторное лечение, их состояние характеризуется как удовлетворительное с легкой формой течения болезни. Все школьники и члены их семей в настоящее время находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Ранее в детских дошкольных учреждениях Усть-Куломского района Республики Коми была зарегистрирована вспышка сальмонеллеза. Заболевшие дети и сотрудники в настоящее время проходят стационарное и амбулаторное лечение, их жизни не находятся под угрозой. В ходе проведенных проверок была обнаружена пищевая продукция, зараженная возбудителем сальмонеллеза.

