В российских детсадах произошла вспышка сальмонеллеза

В детских садах Усть-Куломского района Коми произошла вспышка сальмонеллеза, сообщает ИА «Комиинформ». Заболевшие дети и сотрудники получают лечение в больнице и амбулаторно, их жизни вне опасности.

В образовательных учреждениях в Усть-Куломе, Озъяге, Кебанъеле и в других населенных пунктах в результате проверок обнаружили зараженную продукцию. В муниципалитете временно закрыты детсады и начальные школы. Ученики 5-11 классов в Усть-Куломе продолжают учебу, так как из-за ремонта они не питались в школьной столовой.

Ранее в России мальчик оказался в больнице с 40-градусной температурой после того, как родители завели домашнюю черепаху. Медики диагностировали у ребенка сальмонеллез. Специалисты называют сальмонеллы частью микрофлоры кишечника черепах. Отличить зараженное животное от здорового невозможно, поэтому черепахи часто становятся источниками инфекции для детей.

До этого инфекционист Красногорской больницы Наталья Турская заявила, что избежать заражения сальмонеллезом можно, если термически обрабатывать мясо и птицу, варить яйца не менее 8–10 минут. По ее словам, бактерии могут выживать на кухонных поверхностях и в холодильнике.