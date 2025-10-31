Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 17:27

В Петербурге началась проверка после отравления девушек в ресторане

В Санкт-Петербурге проверят ресторан после жалоб девушек на отравление

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали расследование по факту отравления четырех девушек в ресторане на Петроградской стороне, сообщили в ГСУ СК России по региону. По факту случившегося началась доследственная проверка. Правоохранительные органы ведут работу по сбору информации и выяснению всех деталей и обстоятельств случившегося.

Девушки, отмечая день рождения в ресторане «Мона» на Каменноостровском проспекте, стали жертвами сильного отравления. Вечером 9 октября они поужинали в заведении, а на следующий день трое из них почувствовали сильные боли в животе и тошноту. Еще одна подруга была обнаружена без сознания в ванной комнате и немедленно отправлена в больницу. Беременная женщина на седьмом месяце столкнулась с угрозой выкидыша из-за возможной инфекции. Анализы выявили у всех пострадавших сальмонеллез.

Ранее житель Москвы почувствовал симптомы отравления после употребления готовых пельменей с курицей. У мужчины заболел живот, началась рвота и диарея. Он обратился к врачам и направил жалобу в Роспотребнадзор. Магазину, где были куплены пельмени, сделали предупреждение.

