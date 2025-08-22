Инфекционист объяснила устойчивость одной бактерии

Избежать заражения сальмонеллезом можно, если термически обрабатывать мясо и птицу, варить яйца не менее 8-10 минут, заявила врач-инфекционист Красногорской больницы Наталья Турская, комментируя случаи заболевания в Москве. По ее словам, сказанным интернет-изданию «Подмосковье сегодня», бактерии могут выживать на кухонных поверхностях и в холодильнике.

Опасность заключается в том, что Salmonella устойчива во внешней среде: бактерии могут выживать на кухонных поверхностях, в холодильнике и даже на посуде, — пояснила врач.

В свою очередь врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова заявила, что летом из-за жары опасно есть шаурму, хот-доги и заправленные майонезом салаты. По ее словам, в теплое время года бактерии и вирусы быстрее размножаются.