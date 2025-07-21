Названы продукты, которые крайне опасно есть летом Врач Сухорукова: летом опасно есть шаурму, хотдоги и салаты с майонезом

Летом, из-за жары, опасно есть шаурму, хотдоги и заправленные майонезом салатом, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова. По ее словам, в теплое время года бактерии и вирусы быстрее размножаются.

Жаркая погода способствует быстрому распространению опасных инфекций. Чаще всего в продуктах, которые быстро портятся от высокой температуры, появляется инфекция как бактериальной, так и вирусной этиологии. Прежде всего это дизентерия, а также рота- и норовирусы, приводящие, например, к острому гастроэнтериту, больше известному как «желудочный грипп», — отметила Сухорукова.

Медик подчеркнула, что до четверти отравлений летом приходится на некачественное мясо — испорченное либо же плохо прожаренное. Поэтому ни в коем случае нельзя покупать различные фастфуды, хотдоги и шаурму, напомнила эксперт.

В палатках, где торгуют ими, нет условий для длительного хранения продуктов. Поэтому все стремительно портится. Но владельцы палаток не будут работать себе в убыток, поэтому насколько опасно то, что они приготовили на скорую руку, становится ясно через несколько часов, а то и через день после еды. Как правило, кишечные инфекции проявляются в течение полутора-двух суток. Не следует также приобретать продукты питания в местах несанкционированной торговли, — добавила медик.

По ее словам, самыми опасными продуктами питания в жару являются: выпечка с мясной, овощной и сырной начинками, то есть все чебуреки, пирожки, хачапури, беляши, шаурма. Сухорукова также назвала салаты, особенно с майонезом, а также булочки с кремом, пирожные и торты, продающиеся с рук грибы и молочная продукция, продающаяся вне магазинов.

Ранее диетолог Екатерина Панкова сообщила, что в жаркую погоду следует отказаться от употребления фастфуда и жирного мяса. По ее словам, организм тратит слишком много энергии в попытках переварить такую пищу. Это чревато внутренним перегревом. Врач также предостерегла от добавления в еду майонезов и других жирных соусов — они повышают риск отравления.