Диетолог назвала продукты, ухудшающие самочувствие в жару

В жаркую погоду следует отказаться от употребления фастфуда и жирного мяса, заявила «ФедералПресс» диетолог Екатерина Панкова. Организм тратит слишком много энергии в попытках переварить такую пищу. Это чревато внутренним перегревом.

Торты, пирожные, особенно с кремами — это двойной удар по организму. Сахар провоцирует обезвоживание, жир перегружает пищеварение, а неосторожное хранение — прямой путь к инфекциям, — предупредила Панкова.

Врач также предостерегла от добавления в еду майонезов и других жирных соусов — они повышают риск отравления. Кроме того, в жару лучше не злоупотреблять острой пищей. Она не только раздражает желудок, но и усиливает потоотделение, ускоряя потерю жидкости. Из напитков рекомендуется ограничить алкоголь, сладкие газировки и пакетированные соки, заключила диетолог.

Врач Екатерина Кашух ранее посоветовала отказаться от слишком холодных напитков в знойные дни. По ее словам, это может привести к ангине и усугубить состояние здоровья.