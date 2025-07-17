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17 июля 2025 в 10:25

Диетолог назвала продукты, ухудшающие самочувствие в жару

Диетолог Панкова предостерегла от употребления фастфуда в жаркую погоду

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В жаркую погоду следует отказаться от употребления фастфуда и жирного мяса, заявила «ФедералПресс» диетолог Екатерина Панкова. Организм тратит слишком много энергии в попытках переварить такую пищу. Это чревато внутренним перегревом.

Торты, пирожные, особенно с кремами — это двойной удар по организму. Сахар провоцирует обезвоживание, жир перегружает пищеварение, а неосторожное хранение — прямой путь к инфекциям, — предупредила Панкова.

Врач также предостерегла от добавления в еду майонезов и других жирных соусов — они повышают риск отравления. Кроме того, в жару лучше не злоупотреблять острой пищей. Она не только раздражает желудок, но и усиливает потоотделение, ускоряя потерю жидкости. Из напитков рекомендуется ограничить алкоголь, сладкие газировки и пакетированные соки, заключила диетолог.

Врач Екатерина Кашух ранее посоветовала отказаться от слишком холодных напитков в знойные дни. По ее словам, это может привести к ангине и усугубить состояние здоровья.

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