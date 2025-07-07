Россиянам раскрыли опасность холодных напитков в жару Врач Кашух рассказала, что ледяные напитки в жару могут вызвать ангину

В жаркую погоду опасно употреблять слишком холодные напитки, предупредила в беседе с RT врач Екатерина Кашух. По ее словам, это может привести к ангине и усугубить состояние здоровья.

Слишком холодные напитки, несмотря на их заманчивость в жаркий летний день, могут спровоцировать ангину. Газированные сладкие напитки — также не лучший выбор: они не только не решают проблему восполнения водного баланса, но и усиливают жажду, — объяснила медик.

Врач посоветовала пить слегка прохладную негазированную воду небольшими порциями каждые 20–30 минут. Особое внимание питьевому режиму следует уделять людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям.

Ранее невролог Александр Комаров заявил, что в жаркую погоду нельзя заниматься спортом на улице и загорать. Он отметил, что эти действия могут нанести серьезный вред здоровью.