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07 июля 2025 в 17:19

Врач назвал три вещи, которые категорически нельзя делать в жару

Невролог Комаров: в жару нельзя загорать и заниматься спортом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду нельзя заниматься спортом на улице и загорать, заявил в беседе с NEWS.ru невролог Александр Комаров. Он отметил, что эти действия могут нанести серьезный вред здоровью. Врач подчеркнул, что таким образом можно получить тепловой удар или заработать онкологическое заболевание.

Тренировка на протяжении полутора часов может привести к солнечному удару. Занятия в спортивном зале допустимы, но после тренировки нежелательно еще несколько часов находиться на жаре. Людям с невусами и родинками опасно загорать на солнце из-за высокого риска развития злокачественных заболеваний кожи, — сказал Комаров.

Также, по его словам, в жару не стоит утолять жажду пивом или энергетиками. Лучше выбрать минеральную воду или выпить горячий чай, уточнил врач.

Ранее невролог Комаров раскрыл нетипичный случай сохранить хорошее самочувствие в жару. По его словам, нужно выпивать 3–4 кружки горячего чая. Этот напиток помогает охладиться и содержит витамины и микроминералы, стабилизирующие клеточную мембрану.

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