Врач раскрыл нетипичный способ сохранить хорошее самочувствие в жару

В жаркую погоду стоит пить больше горячего чая, посоветовал в беседе с NEWS.ru невролог Александр Комаров. По его словам, этот напиток помогает охладиться. Также врач подчеркнул, что чай содержит витамины и микроэлементы, которые стабилизируют клеточную мембрану и расширяют сосуды. В день стоит выпивать три-четыре чашки горячего напитка, уточнил специалист.

Горячий чай помогает расширить сосуды. Кроме этого, витамины и микроэлементы, что находятся в нем, стабилизируют клеточную мембрану. Горячий чай нужно пить три-четыре раза в день. Этот напиток помогает охладиться, — сказал Комаров.

Он отметил, что в жару лучше отказаться от кофе, поскольку он снижает холестерин и не дает охлаждаться организму. Пиво тоже не рекомендуется к употреблению в такую погоду, так как оно способствует накоплению жидкости внутри тканей, что приводит к повышению давления и отекам. Кроме этого, не стоит пить энергетические напитки, поскольку они могут вызвать перегрев и тахикардию.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказывала, что в Москве с 7 июля ожидается жаркая погода: днем столбики термометров достигнут отметки +33 градусов, а ночью они не будут опускаться ниже +20 градусов. Такая температура, по ее словам, превышает климатическую норму на пять градусов. Также в отдельные дни в столице могут пройти сильные ливни и грозы.