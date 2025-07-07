Москвичам спрогнозировали очень жаркую неделю Синоптик Позднякова: температура в Москве превысит норму на пять градусов

В столице России на этой неделе ожидается очень жаркая погода, сообщила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в комментарии Агентству городских новостей «Москва». По ее словам, в конце недели температура превысит норму на пять градусов.

Очень жаркая погода прогнозируется на этой неделе. Температура воздуха уже завтра от +27 до +29 градусов. <…> Температура в конце недели будет превышать норму на пять градусов, — сказала Позднякова.

По ее словам, со среды температура будет подниматься до +30 градусов, затем — до +32–33 градусов днем и до +20 градусов ночью. Также днем 8 июля и в ночь на 9 июля ожидаются ливни с грозами.

Ранее главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям Москвы лучше покинуть столицу на время надвигающейся жары. По его словам, на город надвигаются раскаленные воздушные массы из Северной Африки и Южной Европы, а после из Саудовской Аравии, Турции и других стран Ближнего Востока.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что во вторник, 8 июля, в столичном регионе ожидается жаркая погода с температурой до +32 градусов. Также прогнозируются кратковременные, но интенсивные ливни вместе с градом. Специалист отметил, что погодные условия будут обусловлены теплым сектором атлантического циклона, а рост солнечной активности усилит конвекционные процессы.