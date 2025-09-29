Как оплатить парковку в Екатеринбурге в 2025 году: инструкция для водителей

Приезжая в столицу Урала, многие задаются вопросом: как оплатить парковку в Екатеринбурге? Это действительно важный момент, ведь неоплаченная стоянка быстро становится причиной штрафа, а иногда и неприятного спора с инспекторами.

Где в Екатеринбурге есть платные парковки?

Платные парковки расположены в центральных районах города: на ул. 8 Марта, Попова, Хохрякова, Сакко и Ванцетти, а также на других оживленных магистралях и около крупных объектов. В 2025 году таких мест стало почти вдвое больше — теперь их более 5,3 тысячи, и список постоянно пополняется. Все эти стоянки относятся к муниципальным, тариф единый — 50 рублей в час с 8:00 до 20:00 ежедневно. Ночью — с 20:00 до 8:00 — оставлять автомобиль можно бесплатно.

Как оплатить парковку в Екатеринбурге: пошаговая инструкция

Важные правила: постоплата не предусмотрена. Если не оплатили в первые 10 минут или не продлили вовремя — штраф 3–4 тысячи рублей.

Въехав на стоянку, обозначьте остановку. Встаньте строго по разметке, соблюдайте порядок. В течение первых 10 минут после въезда произведите оплату. Выберите способ оплаты из нескольких возможных:

паркомат: вставьте банковскую карту, выберите нужную зону, введите номер авто, укажите время и подтвердите платеж;

мобильное приложение: например, «Горпарковки» — зарегистрируйтесь, найдите нужную парковку в списке или на карте, введите номер авто и оплатите одним нажатием;

касса или пункт оплаты (например, сеть «Фрисби»): сообщите кассиру данные авто и сумму;

SMS: отправьте сообщение на номер 3116 с текстом: p66*номер_зоны*номер_автомобиля*кол-во_часов (пример: p66*201*А123АА96*3);

личный кабинет на сайте муниципальных паркингов: зарегистрируйтесь, пополните счет, введите данные авто и время стоянки.

Продлевайте парковку, если нужно больше времени. Для этого повторно используйте тот же способ оплаты. Досрочно завершайте стоянку, чтобы не переплачивать. В приложении или на сайте просто завершите сессию либо нажмите соответствующую кнопку в паркомате.

Как оплатить парковку в Екатеринбурге в 2025 году: инструкция для водителей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как лучше оплачивать парковку жителю и гостю города?

Местным жителям мы рекомендуем использовать мобильное приложение — это быстро и удобно. Гостям города лучше подойдет разовая оплата через SMS или паркомат.

Теперь вы знаете, как оплатить парковку в Екатеринбурге без лишних сложностей. Выбирайте подходящий способ, соблюдайте правила — и ваше пребывание в городе будет комфортным.

