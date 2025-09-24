Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 09:58

Стало известно, в каких случаях QR-код заменит паспорт

Депутат Чаплин: сначала QR-код заменит паспорт для прохода в кинотеатр и музей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

QR-код можно будет предъявлять вместо бумажного паспорта в музеях и кинотеатрах, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, с помощью цифрового удостоверения можно будет подтверждать возраст в магазинах при покупке товаров с маркировкой «18+».

На первом этапе граждане смогут предъявлять QR-код в кинотеатрах и музеях для подтверждения возраста, при проходе в офисные центры с пропускной системой, а также в магазинах при покупке товаров с маркировкой «18+» и на почте при отправке или получении корреспонденции. Система настроена таким образом, что проверяющий видит только ту информацию, которая необходима в конкретной ситуации, — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что для формирования QR-кода гражданам будет необходимо воспользоваться сервисом «Госдоки» в мобильном приложении «Госуслуги». По словам депутата, нужно перейти в раздел «Документы», выбрать паспорт и нажать кнопку «Предъявить данные».

В дальнейшем перечень мест, где можно будет использовать QR-код, расширится. Цифровой документ можно будет предъявлять в банках, МФЦ для получения государственных услуг, салонах сотовой связи, частных медицинских организациях и при заселении в гостиницы. Распространение новой практики будет проходить по мере подключения соответствующих организаций к единому сервису, — подытожил Чаплин.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал заменить паспорта россиян на цифровые коды. По его словам, потеря бумажного документа приводит к большому количеству проблем, которые решила бы его электронная версия.

