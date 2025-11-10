Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:30

Не хочу платить! Как оспорить штраф за парковку: инструкция по Саратову

Не хочу платить! Как оспорить штраф за парковку: инструкция по Саратову Не хочу платить! Как оспорить штраф за парковку: инструкция по Саратову Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Штраф за парковку в Саратове сегодня — реальность для многих водителей, которые не оплатили парковочное место в центральной части города. С 2025 года действуют новые правила, и игнорировать их рискованно.

За что в Саратове выписывают штраф за парковку

Штраф за парковку в Саратове назначается в двух случаях: за неоплату парковочного места в положенное время и за самовольное резервирование места с помощью посторонних предметов (ограждения, таблички, конусы и т. п.). В обоих случаях штраф составляет 1000 рублей при первом нарушении и 1500 рублей — при повторном в течение года. Дополнительно могут оштрафовать за парковку на месте для инвалидов без соответствующего разрешения.

Как выполнить предписание

Важно знать, как оплатить штраф и что делать, если он выписан по ошибке.

  • Штраф присылают по почте или по электронной подписке, если подключена услуга получения уведомлений.

  • Оплатить предписание можно через официальный сайт городских парковок, через паркомат, в приложении или через банк-онлайн.

  • После оплаты необходимо сохранить чек или подтверждение для своих записей.

Как оспорить штраф за парковку

Желающие оспорить штраф должны подать жалобу в тот орган, который выписал постановление: в Саратове это обычно городская служба платных парковок. Подать жалобу можно лично, через сайт или по почте, приложив к ней копию постановления, документы на авто и право управления и все доказательства (фото места, разметки, оплаты). Срок подачи жалобы — 10 дней с момента получения постановления. Если жалоба отклонена, можно обратиться в суд по месту нарушения.

Что грозит злостным нарушителям

Злостным нарушителям грозят увеличение штрафа, а также вызов в суд. В случае неуплаты штрафа через 60 дней могут быть ограничения на выезд за границу или взыскание суммы через судебных приставов.

Ранее мы рассказывали, какую мини-мойку в пределах 10 000 рублей купить домой.

платная парковка
Саратов
штрафы
оплата
автомобили
Валентина Еремеева
В. Еремеева
