Молодые саратовцы «наказали» неприятеля, обворовав его В Саратове молодые люди обворовали 20-летнего местного жителя из-за неприязни

В Саратове трое молодых людей возрастом от 18 до 19 лет обворовали 20-летнего жителя поселка Солнечный из-за личной неприязни, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД. Сумма общего ущерба составила 48 тыс. рублей.

По данным ведомства, злоумышленники проникли в припаркованную машину потерпевшего и похитили оттуда звуковое оборудование. На этом молодые люди не остановились и украли из гаража саратовца сварочный аппарат, набор инструментов и коробку передач.

Фигуранты уголовного дела по статье о краже признались, что к потерпевшему у них была личная неприязнь. Своими действиями они хотели проучить его. В отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Потерпевшему вернули украденные вещи.

Ранее женщина из Карелии украла мобильный телефон у петербуржца во время прохождения досмотра в аэропорту Пулково. Пострадавший забыл гаджет в контейнере на ленте интроскопа.