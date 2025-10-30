Женщина «экспроприировала» у петербуржца смартфон во время досмотра

Женщина из Карелии украла мобильный телефон у петербуржца во время прохождения досмотра в аэропорту Пулково, передает транспортная полиция СЗФО. В пресс-службе сообщили, что пострадавший забыл гаджет в контейнере на ленте интроскопа.

В этот момент устройство заметила женщина. Она посмотрела его, вернула на место и пошла к стойкам регистрации, но спустя время решила вернуться и забрать телефон себе. 63-летний местный житель обратился с заявлением о пропаже смартфона. Сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность подозреваемой.

Ею оказалась 56-летняя уроженка Республики Карелия, которая прибыла в аэропорт Пулково для осуществления перелета за границу, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

