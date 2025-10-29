Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:46

Дом звезды фильма «Финист — Ясный сокол» обокрали

Преступники похитили имущество из дома актера Воскресенского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер Вячеслав Воскресенский, исполнивший главную роль в фильме «Финист — Ясный сокол», стал жертвой ограбления в Свердловской области, сообщает Telegram-канал «112». Инцидент произошел несколько дней назад в Красноуральске, где неизвестные проникли в жилище артиста и похитили имущество.

Одного из подозреваемых, Глеба Дербенева, задержали и арестовали до 13 декабря. Следствие устанавливает, что преступление совершено организованной группой по предварительному сговору. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее голливудский актер Джордж Клуни в шутливой форме заявил, что испытывает гордость за грабителей Лувра. По его словам, произошедшее в парижском центре одновременно вызывает восхищение и ужас. Актер также сообщил о работе над новой частью франшизы «Трилогия Оушена», сюжет которой связан с масштабными ограблениями.

Кроме того, представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении в Санкт-Петербурге уголовного дела о хищении свыше 37 млн рублей из бюджета Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР»). Пяти фигурантам предъявлены соответствующие обвинения.

Свердловская область
кражи
воры
актеры
