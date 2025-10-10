В Петербурге пять человек обвинили в хищении 37 млн у агентства телевидения

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о хищении более 37 млн рублей из бюджета у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР»), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СК России Светлану Петренко. Обвинения предъявлены пяти фигурантам.

В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело о хищении денежных средств агентства по телевидению и радиовещанию г. Санкт-Петербурга, финансируемого за счет бюджета города. <…> Пятерым фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере, решается вопрос об избрании им мер пресечения, — отметила Петренко.

По данным следствия, в 2020–2021 годах руководство агентства заключило договоры с представителем частного фонда на информационное сопровождение деятельности организации в интернете. Однако обязательства по контрактам выполнены не были. Вместо этого представители фонда предоставили фиктивные документы, подтверждающие якобы полное исполнение работ. Руководство агентства, зная о подложности документов, подписало их и перечислило на счета фонда 37,2 млн рублей.

