Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 19:43

«Это выглядело круто!»: Клуни похвалил грабителей Лувра

Клуни заявил, что восхитился и ужаснулся ограблением Лувра

Джордж Клуни Джордж Клуни Фото: Jeffrey Mayer/IMAGO/Global Look Press

Голливудский актер Джордж Клуни пошутил, что гордится грабителями Лувра, пишет Varierty. По его словам, произошедшее в центре Парижа восхищает и одновременно ужасает. Клуни также признался, что ведется работа над новым фильмом из франшизы «Трилогия Оушена». Сюжет серии фильмов о друзьях Оушена завязан на крупных ограблениях.

Это выглядело круто! То есть, конечно, ужасно. Но как профессиональный вор я был горд этими парнями. Разве не дико видеть, как о твоем ограблении пишут все СМИ? Прямо как в «Оушенах». Забавно, конечно, что вот так, посреди белого дня. Сумасшествие, — пошутил Клуни.

Ранее из Дома просвещения Дени Дидро в городе Лангр во Франции украли коллекцию золотых и серебряных монет. Преступление произошло через несколько часов после ограбления в Лувре. Грабителям удалось разбить входную дверь.

До этого криминалист Михаил Игнатов допустил, что за серией ограблений французских музеев стоит один заказчик. По его словам, похищенные артефакты могут быть возвращены, если преступники достигнут финансовой договоренности с правительством Франции. По мнению эксперта, заказчик работал под конкретного коллекционера мирового уровня или подпольного антикварщика.

Лувр
Джордж Клуни
актеры
ограбления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО перехватила два БПЛА над российским регионом
Предопределена судьба Тайваня после торговой сделки США и Китая
Покупатель застрелил кассира из-за долга и убил себя
Неожиданный «гость» лишил москвичей сна на несколько дней
Массовая драка на Коммунарке привлекла внимание СК
Сброс трехтонной авиабомбы на морпехов ВСУ засняли на видео
Жители Львова частично остались без воды
10 человек предстанут перед судом за кибертравлю Брижит Макрон
В Европе зафиксировали резкое падение уровня жизни
Евросоюз готовится к «сырьевой» независимости от Китая
В Раде уличили во лжи Генштаб Украины
В Анапе возвели 20-километровый вал против мазутных выбросов
Агузарова, Успенская, Кузьмин: кто из звезд СССР не смог прижиться в США
Итальянская Eni «утекла» из «Голубого потока»
«Внести ясность»: Алекса объяснила расставание с мужем
Стало известно, как Трамп собирается назвать бальный зал в Белом доме
Составлен список российских писателей, которые участвовали в войнах
Подросток напал с ножом на сверстника
Режиссер потеряла ребенка после конфликта на курорте
Ким Кардашьян отпраздновала юбилей в лондонском кабаре
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.