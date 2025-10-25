«Это выглядело круто!»: Клуни похвалил грабителей Лувра

Голливудский актер Джордж Клуни пошутил, что гордится грабителями Лувра, пишет Varierty. По его словам, произошедшее в центре Парижа восхищает и одновременно ужасает. Клуни также признался, что ведется работа над новым фильмом из франшизы «Трилогия Оушена». Сюжет серии фильмов о друзьях Оушена завязан на крупных ограблениях.

Это выглядело круто! То есть, конечно, ужасно. Но как профессиональный вор я был горд этими парнями. Разве не дико видеть, как о твоем ограблении пишут все СМИ? Прямо как в «Оушенах». Забавно, конечно, что вот так, посреди белого дня. Сумасшествие, — пошутил Клуни.

Ранее из Дома просвещения Дени Дидро в городе Лангр во Франции украли коллекцию золотых и серебряных монет. Преступление произошло через несколько часов после ограбления в Лувре. Грабителям удалось разбить входную дверь.

До этого криминалист Михаил Игнатов допустил, что за серией ограблений французских музеев стоит один заказчик. По его словам, похищенные артефакты могут быть возвращены, если преступники достигнут финансовой договоренности с правительством Франции. По мнению эксперта, заказчик работал под конкретного коллекционера мирового уровня или подпольного антикварщика.