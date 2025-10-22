Во Франции обокрали еще один музей сразу после Лувра

Во Франции обокрали еще один музей сразу после Лувра France Info: коллекцию монет украли из Дома просвещения Дени Дидро во Франции

Коллекцию золотых и серебряных монет украли из Дома просвещения Дени Дидро в городе Лангр во Франции, сообщила радиостанция France Info. Инцидент произошел через несколько часов после ограбления в Лувре.

По первоначальным наблюдениям, часть сокровищ музея <…> пропала, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, грабители проникли в музей в ночь на 20 октября. Они разбили входную дверь и украли монеты, отчеканенные в XVIII—XX веках. Сейчас Дом просвещения Дени Дидро закрыт для посетителей.

Ранее стало известно, что Лувр снова открылся для посетителей после инцидента с ограблением. При этом галерея Аполлона, где украли драгоценности, пока закрыта.

До этого прокурор Парижа Лор Беко заявила, что парижский музей Лувр понес ущерб €88 млн (8,3 млрд рублей) из-за ограбления. Она подчеркнула, что историческая ценность похищенных предметов несоизмерима с их денежной оценкой. При этом ценности, похищенные из Лувра, не были застрахованы, что лишает Францию возможности получить выплаты.