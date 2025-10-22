Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 октября 2025 в 10:20

Лувр открылся для посетителей после ограбления

Лувр, Париж Лувр, Париж Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лувр снова открылся для посетителей после инцидента с ограблением, сообщил телеканал LCI. При этом галерея «Аполлон», где украли драгоценности, пока закрыта.

Ранее прокурор Парижа Лор Беко заявила, что парижский музей Лувр понес ущерб в €88 млн (8,3 млрд рублей) из-за ограбления. Она подчеркнула, что историческая ценность похищенных предметов несоизмерима с их денежной оценкой. Беко добавила, что преступники не получат полной стоимости от продажи драгоценностей, даже если попытаются переплавить их.

До этого стало известно, что ценности, похищенные из Лувра, не были застрахованы, что лишает Францию возможности получить выплаты. В Министерстве культуры страны пояснили, что государство является «собственным страховщиком».

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что кража в Лувре стала политической пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону. По словам парламентария, это преступление наглядно продемонстрировало слабость правительства страны.

Франция
Лувр
музеи
открытия
ограбления
