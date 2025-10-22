Криминалист предположил, кто стоит за серией ограблений французских музеев Криминалист Игнатов: у ограблений французских музеев может быть один заказчик

Существует вероятность, что за серией ограблений французских музеев стоит один заказчик, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, похищенные артефакты могут быть возвращены, если преступники достигнут финансовой договоренности с правительством Франции.

Нельзя исключать, что действуют рецидивисты. И работают они по одной и той же схеме. Могу предположить, что исполнители ограбления [французских музеев] были разные, а вот заказчик может быть один, потому что речь идет о серьезных, штучных экземплярах. Все знают, где они хранятся. Наверное, заказчик работал под конкретного коллекционера мирового уровня или подпольного антикварщика, — пояснил Игнатов.

Он подчеркнул, что злоумышленники могут обратиться к французскому правительству с предложением выкупить украденные произведения искусства, которые якобы приобрели у неизвестных лиц. По словам криминалиста, таким образом они могут сделать вид, что спасли национальное достояние страны.

Ранее появилась информация, что из Дома просвещения Дени Дидро в Лангре во Франции похитили коллекцию золотых и серебряных монет. Кража произошла через несколько часов после недавнего ограбления в Лувре.