«Не стремлюсь к успеху»: Клуни раскрыл, почему ставит точку в карьере Клуни заявил о намерении поставить точку в актерской карьере ради семьи

Голливудский актер Джордж Клуни принял решение завершить профессиональную карьеру в кинематографе, сообщает издание Radar Online. По словам 64-летнего артиста, он планирует посвятить все время своей семье — супруге Амаль и восьмилетним близнецам Александру и Элле.

Я больше не стремлюсь к успеху. Моя карьера складывалась по-разному, и, знаете, в каком-то смысле она шла на спад. Так что я много времени провожу дома с детьми — и это весело. Я еще достаточно молод, чтобы бегать с ними, — сказал артист.

Ранее ирландский актер Колин Фаррелл признался, что явился на съемки фильма «Особое мнение» Стивенa Спилбергa в состоянии алкогольного опьянения. В ток-шоу Стивенa Кольберa он рассказал, что для произнесения одной фразы ему потребовалось около 50 дублей, а сам инцидент 2002 года назвал одним из худших дней в жизни, отметив, что вызвал гнев своего партнера по картине — Тома Круза.

Кроме того, телекритик Александр Горбунов заявил, что актер Севастьян Смышников из театра Олега Табакова и артистка Тина Стойилкович из сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» являются восходящими звездами российского искусства. По его мнению, актриса уже продемонстрировала способность успешно справляться с центральными образами.