30 октября 2025 в 19:40

Колин Фаррелл устроил Тому Крузу «один из худших дней» в жизни

Актер Фаррелл рассказал о пострадавших из-за его пьянства на съемках с Крузом

Кадр из фильма «Особое мнение» Стивена Спилберга с Томом Крузом, Нилом Макдона и Колином Фарреллом в главных ролях Кадр из фильма «Особое мнение» Стивена Спилберга с Томом Крузом, Нилом Макдона и Колином Фарреллом в главных ролях Фото: KPA/Global Look Press

Ирландский актер Колин Фаррелл пришел на съемки фильма «Особое мнение» Стивена Спилберга настолько пьяным, что ему потребовалось почти 50 дублей на одну фразу, сообщает The Guardian. О курьезном инциденте, случившемся с ним в 2002 году, актер сам рассказал в ток-шоу у Стивена Кольбера. Произошедшее он назвал «одним из худших дней» и отметил, что тогда он разозлил партнера по фильму — голливудского актера Тома Круза.

В фильме, основанном на повести Филипа Дика 1956 года, Фаррелл играет агента Министерства юстиции, который проверяет программу для предсказания убийств. Хотя актер просил не ставить ему смену на день рождения, ему назначили съемку на шесть утра. После «всякого безобразия», которое продолжалось всю ночь, он явился на съемочную площадку, и ему потребовалось 46 дублей, чтобы правильно произнести одну реплику.

Я никогда не забуду ту фразу, которую должен был сказать, но не мог. Она звучала так: «Я уверен, вы все осознали фундаментальный парадокс методологии предпреступности». С нее начиналась сцена, — вспомнил актер.

Через три года после инцидента Фаррелл сам обратился за помощью и лег в реабилитационный центр, чтобы избавиться от зависимости от наркотиков и алкоголя. Ему пришлось повторить поездку туда в 2018 году в качестве «превентивной меры».

Ранее пользователей в Сети обеспокоило появление Брэда Питта в неряшливом виде. Поклонники заметили, что актер ходит с неухоженными усами и лохматыми волосами. Кроме того, по их мнению, у Питта появилась несвойственная ему краснота на лице.

Том Круз
Стивен Спилберг
Голливуд
фильмы
ток-шоу
