12 декабря 2025 в 20:36

Том Круз остался без съемок фильма в космосе из-за Трампа

Том Круз отменил съемки в космосе из-за нежелания просить Трампа о помощи

Том Круз Том Круз Фото: Carlos Tischler/Keystone Press Agency/Global Look Press
Голливудский актер Том Круз не станет снимать фильм на борту Международной космической станции из-за нежелания обращаться за помощью к президенту США Дональду Трампу, пишет Page Six. Инсайдеры рассказали, что для организации съемочного процесса требовались разрешения от НАСА и правительства. Круз же, как пишет таблоид, предпочитает оставаться аполитичным.

Насколько я понимаю, для съемок фильма им потребуется координация с НАСА, и, как говорят, Том Круз не хотел просить Дональда Трампа об услуге. Необходимо получить разрешение от федерального правительства, — говорится в материале.

Еще в 2020 году актер задумал проект со съемками в космосе. Картину он собирался делать вместе с режиссером Дагом Лайманом. По замыслу создателей, Круз должен был отправиться на МКС и выйти в открытый космос.

Ранее сообщалось, что голливудский актер Джонни Депп сыграет в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Проект анонсировали на международном кинофестивале «Красное море» в Саудовской Аравии. Производством фильма займется компания IN.2 Film, принадлежащая самому Деппу, совместно с продюсерами Светланой Мигуновой-Дали и Грэйс Ло.

Том Круз
Дональд Трамп
фильмы
кино
