17 ноября 2025 в 17:13

Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России

Кинокритик Шнейдеров заявил, что Том Круз впечатлил его на встрече с фанатами

Том Круз Том Круз Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актер Том Круз поразил всех своим поступком на встрече с поклонниками в Москве, заявил NEWS.ru теле- и радиоведущий, режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, тогда голливудская звезда уделил внимание своим фанатам, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

Я знаком с Крузом лично, он приезжал в Москву на премьеру фильма «Операция «Валькирия». На улице было –10, и фанатов собрали за два часа до его приезда. Подъехал лимузин, оттуда выскочил Том Круз в пиджаке, в расстегнутой белой рубахе, побежал к фанатам фотографироваться. У одной девочки так замерзли руки, что она не могла сделать фотографию. Круз взял у нее фотоаппарат, сделал несколько снимков с ней. Я вел пресс-конференцию и спросил у него, не холодно ли ему было. Он захохотал и сказал: «Я Том Круз, я здоровый мужик, я понимаю, что люди меня ждали два часа на морозе. Я не мог не оправдать их ожидания». Честно, настолько глубокое уважение у меня к этому человеку, что это один из самых запоминающихся моих встреч с голливудскими звездами, — поделился Шнейдеров.

Ранее сообщалось, что Круз получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф. Это первая премия для 63-летнего актера, который ранее был номинирован на нее за фильмы «Рожденный 4 июля», «Джерри Магуайр», «Магнолия» и «Лучший стрелок: Мэверик».

Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
