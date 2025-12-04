Расставание с Аной де Армас назвали крахом для Тома Круза RadarOnline: разрыв с Аной де Армас стал крахом личной жизни Тома Круза

Несмотря на то что именно Том Круз выступил инициатором разрыва отношений с актрисой Аной де Армас, расставание стало крахом личной жизни звезды фильмов «Миссия невыполнима», сообщает портал RadarOnline. В окружении американского 63-летнего артиста сомневаются, что ему удастся найти другого партнера.

Возможно, дело просто в том, что ему пока не встретилась подходящая женщина, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что отношения с де Армас стали первым серьезным романом для Круза после расставания с актрисой Кэти Холмс. При этом звезды Голливуда решили сохранить общение. По мнению журналистов, они поступили очень по-взрослому.

Ранее Круз получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Для артиста это первая премия. До этого он лишь номинировался на нее — за работу в фильмах «Рожденный 4 июля», «Джерри Магуайр», «Магнолия» и «Лучший стрелок: Мэверик».

По мнению режиссера и кинокритика Давида Шнейдерова, Круз поразил всех своим поступком на встрече с поклонниками в Москве. По его словам, во время поездки в Россию голливудская звезда уделил внимание фанатам, несмотря на неблагоприятные погодные условия.