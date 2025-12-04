Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 18:56

Расставание с Аной де Армас назвали крахом для Тома Круза

RadarOnline: разрыв с Аной де Армас стал крахом личной жизни Тома Круза

Ана де Армас Ана де Армас Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Несмотря на то что именно Том Круз выступил инициатором разрыва отношений с актрисой Аной де Армас, расставание стало крахом личной жизни звезды фильмов «Миссия невыполнима», сообщает портал RadarOnline. В окружении американского 63-летнего артиста сомневаются, что ему удастся найти другого партнера.

Возможно, дело просто в том, что ему пока не встретилась подходящая женщина, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что отношения с де Армас стали первым серьезным романом для Круза после расставания с актрисой Кэти Холмс. При этом звезды Голливуда решили сохранить общение. По мнению журналистов, они поступили очень по-взрослому.

Ранее Круз получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф. Для артиста это первая премия. До этого он лишь номинировался на нее — за работу в фильмах «Рожденный 4 июля», «Джерри Магуайр», «Магнолия» и «Лучший стрелок: Мэверик».

По мнению режиссера и кинокритика Давида Шнейдерова, Круз поразил всех своим поступком на встрече с поклонниками в Москве. По его словам, во время поездки в Россию голливудская звезда уделил внимание фанатам, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

США
Голливуд
актеры
Том Круз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.