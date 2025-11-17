Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Тому Крузу выдали долгожданный «Оскар»

Актер Том Круз получил почетную премию «Оскар» за вклад в кинематограф

Том Круз Том Круз Фото: AP/ТАСС
Голливудский актер Том Круз получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает американский журнал The Variety. Для 63-летнего артиста это первая премия, ранее он лишь номинировался на нее — за работу в фильмах «Рожденный 4 июля», «Джерри Магуайр», «Магнолия» и «Лучший стрелок: Мэверик».

16 ноября на церемонии вручения премии Governors Awards Том Круз был удостоен почетной премии «Оскар». Награду вручил режиссер Алехандро Иньярриту, — говорится в материале.

Принимая награду, Круз выступил с эмоциональной речью, поблагодарив зрителей и коллег по цеху. Он подчеркнул, что «не занимается фильмами, а живет ими». Помимо него, почетные «Оскары» получили хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас и певица Долли Партон, удостоенная награды за гуманистическую деятельность.

Ранее ирландский актер Колин Фаррелл признался, что явился на съемки фильма «Особое мнение» Стивенa Спилбергa в состоянии алкогольного опьянения. В ток-шоу Стивенa Кольберa он рассказал, что для произнесения одной фразы ему потребовалось около 50 дублей, а сам инцидент 2002 года назвал одним из худших дней в жизни, отметив, что вызвал гнев своего партнера по картине — Тома Круза.

