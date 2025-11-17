Тому Крузу выдали долгожданный «Оскар» Актер Том Круз получил почетную премию «Оскар» за вклад в кинематограф

Голливудский актер Том Круз получил почетный «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает американский журнал The Variety. Для 63-летнего артиста это первая премия, ранее он лишь номинировался на нее — за работу в фильмах «Рожденный 4 июля», «Джерри Магуайр», «Магнолия» и «Лучший стрелок: Мэверик».

16 ноября на церемонии вручения премии Governors Awards Том Круз был удостоен почетной премии «Оскар». Награду вручил режиссер Алехандро Иньярриту, — говорится в материале.

Принимая награду, Круз выступил с эмоциональной речью, поблагодарив зрителей и коллег по цеху. Он подчеркнул, что «не занимается фильмами, а живет ими». Помимо него, почетные «Оскары» получили хореограф Дебби Аллен, художник-постановщик Уинн Томас и певица Долли Партон, удостоенная награды за гуманистическую деятельность.

