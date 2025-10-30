Свежие фотографии Брэда Питта испугали поклонников

Пользователи Сети обеспокоены неухоженным внешним видом Брэда Питта, передает Daily Mail. Голливудский актер посетил бейсбольный матч, где сфотографировался с басистом Red Hot Chili Peppers Майклом Питером Балзари. Поклонники заметили, что следящий за внешностью актер появился на публике с неухоженными усами и лохматыми волосами.

Кроме того, по их мнению, у Питта появилась несвойственная ему краснота на лице. Они предположили, что актер обгорел на солнце, и посоветовали ему обзавестись солнцезащитным кремом.

Никто не обращал внимания на Брэда. Думаю, люди его вообще не узнавали, потому что он не был похож на звезду фильмов. Он выглядел как обычный парень, — рассказал очевидец.

На мачте также присутствовали принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. По словам очевидцев, все внимание было приковано к ним, а Питт находился в тени.

Ранее актер был замечен на съемках нового фильма «Приключения Клиффа Бута». Картина станет продолжением ленты Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Поклонники отметили, что 61-летний секс-символ «очень хорошо выглядит для своих лет» и «все еще такой же красивый».