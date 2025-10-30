Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 19:26

Свежие фотографии Брэда Питта испугали поклонников

Лохматый Брэд Питт появился на публике с неухоженными усами

Брэд Питт Брэд Питт Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пользователи Сети обеспокоены неухоженным внешним видом Брэда Питта, передает Daily Mail. Голливудский актер посетил бейсбольный матч, где сфотографировался с басистом Red Hot Chili Peppers Майклом Питером Балзари. Поклонники заметили, что следящий за внешностью актер появился на публике с неухоженными усами и лохматыми волосами.

Кроме того, по их мнению, у Питта появилась несвойственная ему краснота на лице. Они предположили, что актер обгорел на солнце, и посоветовали ему обзавестись солнцезащитным кремом.

Никто не обращал внимания на Брэда. Думаю, люди его вообще не узнавали, потому что он не был похож на звезду фильмов. Он выглядел как обычный парень, — рассказал очевидец.

На мачте также присутствовали принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл. По словам очевидцев, все внимание было приковано к ним, а Питт находился в тени.

Ранее актер был замечен на съемках нового фильма «Приключения Клиффа Бута». Картина станет продолжением ленты Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Поклонники отметили, что 61-летний секс-символ «очень хорошо выглядит для своих лет» и «все еще такой же красивый».
Брэд Питт
имидж
внешность
Голливуд
