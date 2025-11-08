Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 13:35

«Начинаю болеть»: в Сети всплыли личные письма Анджелины Джоли

Письма Анджелины Джоли о конфликте с Брэдом Питтом попали к журналистам

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выдержки из электронных писем голливудской актрисы Анджелины Джоли о конфликте с бывшим мужем Брэдом Питтом стали достоянием общественности, сообщает Radar Online. Так, знаменитость жаловалась своему менеджеру на сильный стресс на фоне разборок с экс-супругом. Письма датированы маем 2021 года.

Мне нужно убрать весь стресс. Я чувствую, что начинаю болеть от волнения, — отмечала Джоли.

Кроме того, в письмах она упоминала своего старшего брата Джеймса Хейвена Войта. В частности, звезда возмущалась его неблагодарностью за ту материальную помощь, которую она ему оказывала. По мнению актрисы, подобное поведение родственника — это неправильно.

Финансовые ситуации, когда я просто даю и даже не получаю благодарности, — это неправильно, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что визит Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон чуть не превратился в хаос из-за задержания сотрудниками ТЦК сопровождающего ее водителя. Актрисе пришлось лично вызволять одного из украинцев из центра комплектования в Николаевской области. Мужчину готовили к мобилизации.

актрисы
Анджелина Джоли
Брэд Питт
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян покусали опасные существа на Филиппинах
Поезд Деда Мороза заметили в Москве перед новогодним туром
На Украине полностью закрыли границу
Стало известно об ужасных условиях в петербургском роддоме
Сын Трампа рассказал, что дал биткоин человечеству
Появились жуткие кадры из разрушенного торнадо города в Бразилии
Путин прислал венок на похороны Николаева
Дачникам объяснили, как защитить огород от осенних ливней
Порывистый ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: что ждать
Стало известно, рядом с кем похоронят Юрия Николаева
Церемония прощания с Юрием Николаевым завершилась в Москве
«Дни сочтены»: в Британии спрогнозировали будущее Стармера
Скумбрия в маринаде: идеальная рыба без усилий! Самый простой рецепт
Под Иркутском автобус снес столб, едва не раздавил людей и попал на видео
«Начальник никакой»: Пельш вспомнил, каким продюсером был Николаев
Названы страшные последствия схода снежной лавины на Камчатке
Что делать с опавшей листвой: превращаем осенний мусор в золото для сада
Дочь убила своих родителей и прожила с их трупами четыре года
Автор хита «Пять причин» рассказал про «родственную любовь» с Николаевым
«Вот и ответ»: Захарова объяснила любовь Зеленского к «мясным штурмам»
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.