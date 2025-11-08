«Начинаю болеть»: в Сети всплыли личные письма Анджелины Джоли Письма Анджелины Джоли о конфликте с Брэдом Питтом попали к журналистам

Выдержки из электронных писем голливудской актрисы Анджелины Джоли о конфликте с бывшим мужем Брэдом Питтом стали достоянием общественности, сообщает Radar Online. Так, знаменитость жаловалась своему менеджеру на сильный стресс на фоне разборок с экс-супругом. Письма датированы маем 2021 года.

Мне нужно убрать весь стресс. Я чувствую, что начинаю болеть от волнения, — отмечала Джоли.

Кроме того, в письмах она упоминала своего старшего брата Джеймса Хейвена Войта. В частности, звезда возмущалась его неблагодарностью за ту материальную помощь, которую она ему оказывала. По мнению актрисы, подобное поведение родственника — это неправильно.

Финансовые ситуации, когда я просто даю и даже не получаю благодарности, — это неправильно, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что визит Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон чуть не превратился в хаос из-за задержания сотрудниками ТЦК сопровождающего ее водителя. Актрисе пришлось лично вызволять одного из украинцев из центра комплектования в Николаевской области. Мужчину готовили к мобилизации.