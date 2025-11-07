Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 04:33

Анджелина Джоли попала в передрягу во время визита в Херсон

Telegraph: визит Джоли в Херсон превратился в хаос из-за задержания водителя

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Clemens Niehaus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Визит американской актрисы Анжелины Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон чуть не превратился в хаос из-за задержания сотрудниками ТЦК сопровождающего ее водителя, пишет газета The Telegraph. Журналисты добавили, что Джоли пришлось лично вызволять одного из украинцев из центра комплектования в Николаевской области. Мужчину готовили к мобилизации.

Необъявленный визит едва не перерос в хаос после того, как один из ее сопровождающих, предположительно водитель, привлек внимание военных вербовщиков на контрольно-пропускном пункте в нескольких часах езды к северу от их первой остановки в Николаеве, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что поездку Анджелины Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон профинансировала международная неправительственная организация Legacy of War Foundation, которая сотрудничает с украинским ЛГБТ-сообществом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Как сообщили представители НПО, артистка во время поездки посетила два города — Николаев и Херсон.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что визит голливудской звезды в контролируемый ВСУ город Херсон был организован с целью отвлечь общественное внимание от сложных ситуаций на фронте. Он назвал поездку актрисы примером «антикриза».

Херсон
Анджелина Джоли
Украина
ТЦК
