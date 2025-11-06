Кому не нужно платить за парковку в Волгограде: все льготы

Кому не нужно платить за парковку в Волгограде: все льготы

Кому не нужно платить за парковку в Волгограде: все льготы

Водители Волгограда регулярно сталкиваются с необходимостью оплаты парковочных мест в центральной части города. Однако существуют временные промежутки и льготные категории граждан, позволяющие сэкономить на стоянке автомобиля. Разберемся, кто освобожден от оплаты и как воспользоваться преимуществами.

На территории Волгограда функционирует система бесплатных и платных парковочных зон. Оставить машину без внесения платы можно вечером после восьми часов и до утра, до восьми часов. Выходные дни и государственные праздники также освобождают водителей от необходимости оплачивать стоянку. Дополнительно первая четверть часа пребывания на любой парковочной площадке предоставляется бесплатно независимо от времени суток.

Стоимость парковочного места в рабочие часы составляет 40 рублей за 60 минут для легковых машин. Оплатить необходимо до окончания текущих суток, иначе владельца транспортного средства ожидает административное взыскание от 2,5 до 5 тысяч рублей. Водителям, регулярно использующим платные зоны, предлагаются абонементы: трехмесячный стоит в среднем 14 600 рублей, полугодовой — 26 100 рублей, годовой — 49 100 рублей.

На парковках в Волгограде льготы действуют для отдельных групп населения. Освобождаются от платы участники Великой Отечественной и других боевых конфликтов, граждане с инвалидностью первой и второй групп, представители многодетных семей (один родитель), военнослужащие специальной военной операции и родственники погибших защитников. Привилегия распространяется на лиц, регулярно транспортирующих ветеранов на собственных автомобилях, а также владельцев электрических транспортных средств.

Для использования преимущества требуется внести транспорт в официальный список. Следует направить заявление определенного образца в комитет, отвечающий за транспортную инфраструктуру и дорожное хозяйство региона. Адрес учреждения: проспект Жукова, дом 90. К обращению прикладываются удостоверение личности владельца, технический паспорт машины, регистрационное свидетельство и бумаги, удостоверяющие принадлежность к льготной категории. Передать документацию можно при личном визите в будние дни между половиной девятого утра и пятью часами вечера, через многофункциональные центры или почтовым отправлением с уведомлением о получении.

Для парковок в Волгограде льготы начинают работать исключительно после регистрации транспортного средства в реестре. До момента включения в перечень владельцу придется вносить оплату либо столкнуться со штрафными санкциями за неуплату.

Организация платного паркинга в областном центре Поволжья совершенствуется, создавая комфортные условия для автомобилистов и пешеходов. Льготные программы поддерживают социально уязвимые слои населения, обеспечивая им доступность передвижения по городским улицам.

Ранее мы рассказывали, как выбрать мини-мойку для дома стоимостью до 10 000 рублей.