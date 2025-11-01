Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 20:30

Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону

Штраф за парковку в Ростове-на-Дону — реальная угроза для водителей, не соблюдающих правила оплаты. Система автоматической фиксации контролирует зоны парковки, и любое нарушение может обернуться предписанием. Особенно важно понимать, что представляет собой штраф за парковку в Ростове-на-Дону, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

За что выписывают штрафы

Штраф начисляется, если:

  • Автомобиль остался на платной парковке без оплаты.

  • Оплата не была произведена в течение 15 минут с момента остановки.

  • Водитель не внес данные о номере автомобиля или указал неверную зону.

  • Повторное нарушение в течение 30 дней.

Как оспорить штраф

Для обжалования можно подать жалобу:

  • На сайте «РНД Паркинг» — через форму обратной связи.

  • В Административную комиссию Ленинского района — лично или по почте.

  • Через мобильное приложение «Паркоматика» — в разделе «История платежей».

  • Рассмотрение занимает до 10 рабочих дней. Причина для отказа — отсутствие подтверждения оплаты.

Последствия для нарушителей

Злостные нарушители (два и более штрафов в месяц) могут быть включены в список контроля. Неуплата штрафа в течение 60 дней ведет к передаче дела в службу судебных приставов — возможны ограничения на выезд или арест имущества.

Как избежать штрафа за парковку в Ростове-на-Дону

Оплатите парковку в течение 15 минут через приложение «Паркоматика» или «Сбербанк Онлайн» либо используйте постоплату — это безопасно, если соблюдать срок. При внесение средств проверяйте зону парковки и номер автомобиля при оплате.

Валентина Еремеева
