Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону

Семья и жизнь

Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону

Не платите дважды: как оспорить штраф за парковку в Ростове-на-Дону

Штраф за парковку в Ростове-на-Дону — реальная угроза для водителей, не соблюдающих правила оплаты. Система автоматической фиксации контролирует зоны парковки, и любое нарушение может обернуться предписанием. Особенно важно понимать, что представляет собой штраф за парковку в Ростове-на-Дону, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

За что выписывают штрафы

Штраф начисляется, если:

Автомобиль остался на платной парковке без оплаты.

Оплата не была произведена в течение 15 минут с момента остановки.

Водитель не внес данные о номере автомобиля или указал неверную зону.

Повторное нарушение в течение 30 дней.

Как оспорить штраф

Для обжалования можно подать жалобу:

На сайте «РНД Паркинг» — через форму обратной связи.

В Административную комиссию Ленинского района — лично или по почте.

Через мобильное приложение «Паркоматика» — в разделе «История платежей».

Рассмотрение занимает до 10 рабочих дней. Причина для отказа — отсутствие подтверждения оплаты.

Штраф за парковку в Ростове-на-Дону: как оплатить или обжаловать Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Последствия для нарушителей

Злостные нарушители (два и более штрафов в месяц) могут быть включены в список контроля. Неуплата штрафа в течение 60 дней ведет к передаче дела в службу судебных приставов — возможны ограничения на выезд или арест имущества.

Как избежать штрафа за парковку в Ростове-на-Дону

Оплатите парковку в течение 15 минут через приложение «Паркоматика» или «Сбербанк Онлайн» либо используйте постоплату — это безопасно, если соблюдать срок. При внесение средств проверяйте зону парковки и номер автомобиля при оплате.

Ранее мы рассказывали, как своими руками сменить колодки за 15 минут.