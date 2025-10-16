Хотите сэкономить и лично разобраться с машиной? Замена тормозных колодок своими руками — отличный способ лучше понять свой автомобиль и убедиться в его безопасности. Это не так сложно, как кажется, а наша простая инструкция поможет новичку все сделать по уму.

Тормозные колодки создают трение и останавливают ваш автомобиль. Их износ опасен: сильно увеличивается тормозной путь, автомобиль может начать вилять при сбрасывании скорости или остановке, а также пострадают более дорогие детали — диски и суппорты. Понять, что пришла пора менять колодки, можно по нескольким признакам:

Раздался резкий скрип или скрежет при нажатии на педаль — это может сработать механический индикатор износа.

На панели приборов загорелся специальный индикатор (если он есть в вашей модели).

При визуальном осмотре вы видите, что толщина фрикционной накладки составляет 2–3 мм или меньше.

Пошаговая инструкция по замене

Перед началом работ убедитесь, что автомобиль стоит на ровной площадке, затянут ручник, а под неподнимаемые колеса установлены противооткатные упоры.

Подготовка. Ослабьте болты на колесе, которое будете снимать. Поднимите автомобиль домкратом, надежно его зафиксируйте, после чего полностью снимите колесо. Демонтаж суппорта. Открутите один или два болтика, удерживающих тормозной суппорт. Бережно подвесьте его на проволочке, чтобы он не висел на тормозном шланге. Установка новых тормозных элементов. Извлеките непригодные: перед тем как поставить свежие запчасти, необходимо до упора вдавить поршень в суппорт обратно. Для этого удобно применить струбцину. Поставьте новенькие колодки на нужное место. Сборка. Верните суппорт обратно и закрутите все болтики. Установите колесо и спокойно опустите автомобиль.

Тормоза в порядке: простой способ замены колодок за 15 минут Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После завершения замены тормозных колодок своими руками пару-тройку раз нажмите на педаль тормоза, чтобы вернуть ей нормальное рабочее положение. Первые 150–300 км избегайте резких оттормаживаний, чтобы дать новым деталям притереться.

Простой совет по уходу

Регулярно проверяйте состояние колодок — хотя бы при каждой сезонной смене шин. Это поможет вам вовремя заметить проблему и избежать более серьезных трат.

Теперь вы знаете, что самостоятельный ремонт — это реально. Аккуратность и внимательность помогут вам справиться с этой задачей и обеспечить безопасность на дороге.

Ранее мы рассказывали, как сберечь машину зимой, если ездить на ней не входит в планы.