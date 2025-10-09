Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:30

Как сберечь машину зимой без поездок: что делать с аккумулятором и резиной

Как сберечь машину зимой без поездок: что делать с аккумулятором и резиной Как сберечь машину зимой без поездок: что делать с аккумулятором и резиной Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Консервация автомобиля на зиму может понадобиться по разным причинам: длительная командировка, экономия на топливе или ремонт. Если машину оставить без движения на несколько месяцев, важно все сделать правильно — иначе весной можно столкнуться с коррозией, разряженным аккумулятором или деформированными шинами.

Что будет, если не подготовить авто? На улице под снегом кузов может проржаветь, а в гараже без вентиляции внутри салона появится плесень. Даже в спокойном состоянии техника требует заботы.

С чего начать консервацию?

Начните с аккумулятора. Перед консервацией автомобиля на зиму его нужно полностью зарядить. Лучше снять АКБ и убрать в сухое место с температурой от +5 до +15 °C, например в кладовку или утепленный подвал. Хранить батарею нужно строго горизонтально, чтобы электролит не смещался. Раз в 2–3 месяца проверяйте заряд — это продлит срок службы.

Что касается шин, их тоже нужно подготовить. Если автомобиль простоит всю зиму, шины могут деформироваться. Идеальный вариант — снять колеса и хранить отдельно. Перед этим тщательно вымойте и высушите покрышки, обработайте их силиконовой смазкой. Храните в темном, сухом помещении при температуре от 0 до +25 °C. Лучше всего — на стеллажах в вертикальном положении, переворачивая каждые 2–3 месяца. Если оставляете машину на месте, подкачайте шины до нормы и поставьте на подпорки, чтобы разгрузить подвеску.

Общий совет: не забудьте про салон. Уберите коврики, оставьте окна чуть приоткрытыми для вентиляции, обработайте уплотнители дверей силиконом. Проверьте уровень масла и залейте свежий антифриз. Это поможет избежать множества проблем весной.

Правильная консервация автомобиля на зиму сэкономит деньги и нервы. Даже если машина «на приколе», она все равно нуждается в уходе.

Ранее мы рассказывали, как подготовить авто к морозам и снегопадам.

