Цвет — не главное: как выбрать антифриз для автомобиля

Как выбрать антифриз для автомобиля

Цвет — не главное: как выбрать антифриз для автомобиля

Антифриз — важный, но часто недооцененный элемент в обслуживании автомобиля. Неправильно подобранная жидкость может привести к перегреву, коррозии и дорогостоящему ремонту двигателя. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать подходящий антифриз для автомобиля и избежать ошибок.

Что такое антифриз?

Антифриз — это охлаждающая жидкость, предназначенная для поддержания оптимальной температуры работы двигателя. В состав входят:

Основа. Чаще всего это этиленгликоль. Присадки, защищающие от коррозии, пенообразования, отложений и перегрева. Краситель, который не влияет на свойства, но помогает отличать составы.

Типы антифриза

Антифризы отличаются по типу присадок. Основных технологий — три:

G11. Обычно обладает зеленым или синим оттенком. Здесь использованы традиционные неорганические присадки. Они хорошо защищают от коррозии, но образуют толстую пленку, которая ухудшает теплоотдачу. Подходит: старым автомобилям, выпущенным до 1996–2000 годов. G12 / G12+ / G12++. Обычно обладают красным, розовым или фиолетовым оттенками. Здесь использованы органические присадки (OAT) или гибридные (HOAT, Si-OAT). Эффективно работают только в зонах коррозии — не покрывают всю поверхность. Подходит: современным автомобилям с алюминиевыми радиаторами и блоками. G13. Обычно обладает фиолетовым оттенком. Здесь использован экологичный состав на основе пропиленгликоля. Технология — аналогична G12++, но с меньшей токсичностью. Подходит для гибридов и электромобилей. Совместим с G12++.

Цвет — не главное: как выбрать антифриз для автомобиля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно: цвет не всегда точно говорит о составе! Один и тот же оттенок могут иметь жидкости разных технологий. Ориентируйтесь на маркировку.

Какой антифриз нужен вашей машине?

Самый надежный способ — смотреть в руководство по эксплуатации. Производитель указывает:

Тип рекомендуемой охлаждающей жидкости (например, G12++, OAT). Температурный диапазон. Конкретные спецификации (например, VW TL-774 G, MB 325.3 и т. п.).

Если инструкции нет — обратите внимание на: