США не понимают и не извлекают уроков из специальной военной операции России, заявил на Варшавском форуме по безопасности двоюродный брат вице-президента США, ветеран ВСУ Нейт Вэнс. Обращаясь к американскому лидеру Дональду Трампу, он отметил, что Вашингтон живет в другой реальности, сообщает National Security Journal.

Нейт Вэнс около трех лет служил в составе 1-го механизированного батальона ВСУ «Волки Да Винчи». Он отметил, что никто из американского правительства не обращался к нему как участнику боевых действий за советом.

Мы плохо производим [беспилотники]. Это станет огромной проблемой, если мы ввяжемся в войну с Китаем, — сказал Вэнс.

Он отметил, что беспилотники не следует воспринимать как новый способ ведения войны, пояснив, что они являются всего лишь средством доставки боеприпасов и, по сути, представляют собой артиллерийские орудия с большим радиусом действия. Кроме того, Вэнс назвал недостатки в оборонном производстве США трагедией для Украины.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс ответил на публичную критику от своего двоюродного брата. Американский чиновник заявил, что стремится решать конфликты в кругу близких, а не через средства массовой информации. В условиях военных действий на Украине такая ситуация также ставит акцент на сложностях общения и поддержки среди членов семьи, находящихся на разных сторонах конфликта.