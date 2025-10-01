Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 17:01

Посадите осенью — и получите клумбу цветов, напоминающих эльфийские туфельки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Аквилегия (водосбор) — очаровательный многолетник, который покоряет садоводов изящными цветами-колокольчиками со шпорцами, напоминающими эльфийские туфельки, и абсолютной неприхотливостью.

Главные преимущества аквилегии: морозостойкость, теневыносливость, способность цвести даже на бедных почвах и самосев, который создает волшебные куртины с цветами всех оттенков — от белоснежного до темно-фиолетового.

Для осенней посадки в октябре-ноябре посейте семена прямо в грунт на подготовленную грядку: рассыпьте их по поверхности, слегка присыпьте землей (не более 0,5 см) и укройте лапником для снегозадержания. Стратификация холодом гарантирует дружные всходы весной. Аквилегия зацветает на второй год, но потом десятилетиями радует кружевной листвой и изящными соцветиями.

Уход минимален: полив в засуху и удаление увядших цветоносов. Посадите аквилегию осенью — и вы получите клумбу волшебных цветов, которые будут процветать без вашего участия.

Ранее был назван идеальный многолетник для города: цветет белыми жемчужинами без полива все лето.

Дарья Иванова
Д. Иванова
